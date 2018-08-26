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| | Скандал на концерте Бейонсе: Бешеный фанат выбежал на сцену и напугал певицу

Скандал на концерте Бейонсе: Бешеный фанат выбежал на сцену и напугал певицу

Сегодня, 18:09

Во время концертного номера Бейонсе в Атланте произошел неприятный конфуз, который был связан с бешеным фанатом. Сообщается, что поклонник резко выбежал на сцену, чем и шокировал артистку.

На днях произошел скандал во время концерта Бейонсе и её супруга Джей Зи. Зрители с ужасом наблюдали, когда неизвестный человек бежал по сцене и попытался взобраться на большую структуру, где и стояли артисты. Удивительно, но поклонника удалось остановить не охране, а именно танцорам.

Мужчину вывели со сцены и передали представителям правоохранительных органов. После инцидента Бейонсе призналась, что подобные выходки поклонников её очень пугают, так как неизвестный просто мог навредить себе на сложных сценических конструкциях. Напомним, что недавно сама Бейонсе едва ли не упала с лестницы во время концертного номера.


Светлана Славянская
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