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Срезал и сожрал: Фанатов стошнило из-за «рецепта» стройности от Тарзана

Сегодня, 18:14

В своем Instagrgam муж Наташи Королевой поместил видео, которое слабонервным лучше не смотреть. Стриптизер в прямом смысле занимается самоедством.

 

«На самом деле я жирею, набираю вес, как и все остальные, но каждое утро я встаю и срезаю весь жир с боков, а затем съедаю», - шокировал подписчиков Сергей Глушко. «Вот так вот, срезал и сожрал», - добавил он и даже наглядно показал «остатки», которые тут же отправил в рот и смачно прожевал.

Затем камера опустилась ниже и явила зрителям осину талию Тарзана. Возле пупка некоторые разглядели подозрительные складки, которые можно было принять за шрамы. «Шутки шутками, а отрезать кусочек Вам точно пришлось, вон надрезик возле пупочка виднеется», - обратил внимание на «дефект» один из подписчиков. А вот другие сразу рассмотрели, что артист занимается поеданием хамона – сыровяленой испанской ветчины. Больно уж кусочек Глушко подобрал характерный. Однако некоторые юзеры шутку оценили: «Все, иду нож точить что-то с утра своей боковушечки захотелось», «М-м-м, вкусно наверное, а Наташу угощаете?».

Остальные хоть и не поверили словам Тарзана о том, как он держит вес под контролем с помощью аутофагии, но все равно высказались очень категорично: «Фу, мерзость», «Меня сейчас стошнило», «И ничуть не смешно, гадко, пошло», «Из ума, блин, выжил совсем», «После такого «рецепта» стройности прямая дорога в желтый дом». Впрочем, людей с чувством юмора оказалось больше. Всего за час ролик посмотрели почти семь тысяч пользователей.


Дарья Светозарова
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