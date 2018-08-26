«Кровавый гарем»: Жертва Вайнштейна встала на защиту обвиняемой в домогательствах Ардженто

Женщины, выступившие против популярного продюсера, в том числе и Ардженто, заплатили за это высокую цену и столкнулись с обвинениями в их адрес и негативным отношением окружающих, рассказала журналистам британская актриса Лизетт Энтони.

На днях одна из жертв Харви Вайнштейна 42-летняя актриса Азия Ардженто сама оказалась в центре секс-скандала. Зарубежные информагентства выяснили, что на нее подал в суд 22-летний актер Джимми Беннетт. Он обвинил ее в совращении и изнасиловании. По словам актера, все произошло в 2013 году, когда ему было 17 лет, в номере отеля итальянки, куда она сама его пригласила. После этого Ардженто предлагала ему 380 тысяч долларов за неразглашение. Беннетт хотел решить все в частном порядке, но предпочел раскрыть правду, когда, по его словам, сама Ардженто «начала выставлять себя как жертву».

На защиту Азии Ардженто встала ее коллега из Британии Лизетт Энтони. 54-летняя актриса, которая также подверглась домогательствам со стороны Харви Вайнштейна, отметила, что жертвы продюсера регулярно становятся объектами обвинений и плохого отношения со стороны общественности. По словам Лизетт Энтони, эти женщины стали частью «кровавого гарема» и заплатили за это высокую цену. В том числе и обвиняемая в домогательствах Азия Ардженто, которую после этого «швыряли под автобус» и «поносили со всех сторон».

Виктория Озерова