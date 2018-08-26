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| | Осталась с носом: Из шоу «Замуж за Бузову» уже ушли пятеро мужчин

Осталась с носом: Из шоу «Замуж за Бузову» уже ушли пятеро мужчин

Сегодня, 17:59

«Шубки я люблю, и хочу, чтобы мой мужчина мне их дарил», - Бузова вынесла вердикт против Вегана. Младшая сестра Ольги «подставила» еще четверых претендентов на сердце Бузовой.

Сегодня состоялась премьера спецпроекта «Замуж за Бузову» - из пятнадцати красавцев осталось только десять, из шоу уже ушли пятеро мужчин. Не без эмоций прошел отборочный тур проекта.

Ольга Бузова преподнесла участникам каверзный сюрприз в виде своей сестры Анны. Бузова-младшая выступила в роли «официантки-разведчика» и выведала некоторые тайны мужчин, что и стало отправной точкой «домой». Ведущая проекта Мария Кравец задала главный вопрос: «Кто-то сейчас готов уйти и забрать с собой 100 тысяч рублей?». Ни один поклонник не решился ответить «Да».

Стало известно, по решению Ольги проект на первой неделе покинуло пятеро претендентов: Руслан Нарцисс (Веган), Акбар Юсупов, Герман Титов, Олег Назаров, Константин Кульбак.

Руслан (Веган) пропагандирует вегетарианский образ жизни и отказ от настоящего меха. Певица не согласна с этим заявлением: «Шубки я люблю, и хочу, чтобы мой мужчина мне их дарил».

Акбар Юсупов - московский ресторатор, был знаком с ведущей до проекта. Прямо на шоу «погорел» на флирте с официантками-блондинками проекта.

 

Герман Титов — певец, не вдохновил Ольгу как мужчина, даже своей песней. Олег Назаров — актер, не внушил доверия поп-дивы, так как за 2 недели до участия расстался со своей девушкой.

Константин Кульбак — предприниматель, Бузова не поняла его намерений, он для нее остался «закрытой книгой».

Ведущая скандального телепроекта оказалась «разборчивой». После развода с футболистом неоднократно была замечена в «интрижках» с Дмитрием Нагиевым, Тимуром Батрудиновым, Романом Гриценко, ей даже приписывали роман с мужем Ксении Бородиной - Омаром Курбановым - но певица всегда «оставалась с носом», дело не доходило до романтических отношений. Но теперь, в своем шоу, она «воротит нос» от нормальных мужчин.

Поклонники поющей ведущей считают, что Бузова уже давно в отношениях. Сейчас она создает интригу возле своего нового ухажера, дабы не упал рейтинг спецпроекта.


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