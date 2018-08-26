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Ясновидящая: Соколовский на коленях вымолит прощения у Дакоты

Сегодня, 17:28

Расставание артистов активно обсуждается поклонниками. Журналисты обратились за комментариями к экстрасенсу Кажетте Ахметжановой по поводу известий об их разводе.

Ясновидящая убеждена, певец Влад Соколовский на коленях вымолит прощения у своей второй половинки Риты Дакоты, а она умна, поэтому сохранит отношения ради ребенка. Артисты ошеломили поклонников новостью о расставании. Ведь многие фанаты считали Дакоту и Соколовского идеальной парой. Счастье оказалось иллюзорным, поскольку солист изменял своей жене. Дакота сообщила об этом подписчикам в Instagram. Ее мать очень болезненно восприняла сведения о разводе дочери.

Многие поклонники убеждены, никакого расставания на самом деле не произойдет. Просто Дакота и Соколовский решили привлечь внимание общественности к собственным персонам, поэтому и разыгрывают трагедию. Ясновидящая говорит, что артист является видным и популярным мужчиной, поэтому он действительно может изменять своей супруге, но относится к ней серьезно, в противном случае не стал бы жениться.

По мнению экстрасенса, отношения Дакоты и Соколовского всегда находятся в подвешенном состоянии, подобно маятнику. Артистка может простить своего неверного мужа, но в будущем она опять окажется в подобной ситуации.


Домбровский Сергей
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