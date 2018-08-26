Самая единственная: Литвинову уличили в проявлении любви к Земфире

Именно трогательный пост режиссера, в котором она поздравляет исполнительницу с торжеством, стал причиной такого вывода.

26 августа Земфира празднует свой день рождения. Ее подруга, режиссер Рената Литвинова, в соцсети Instagram оставила соответствующий пост. В своем сообщения знаменитость назвала певицу самой единственной и попросила ее быть вечной. Пользователи не оставили без внимания публикацию. После прочтения многим в голову закралась мысль, что Литвинова снова проявляет любовь к именинницы. Многие посчитали, что такое пусть и короткое поздравление наполнено нежностью и любовью. Однако одни подписчики говорят, что это многолетняя женская дружба, другие, что это совсем не дружба, а чувства двух возлюбленных. Сделать свои предположения пользователям не помешало даже то, что ранее Рената Литвинова честь рассказывала об отношениях с Земфирой. Тогда режиссер сообщила, что они знакомы с исполнительницей более 20 лет, и все это время они тесно общаются, дружат и ничего кроме этого между ними нет. Однако сами звезды неоднократно давали пищу для обсуждения: то целовались на публике, то фотографировались в нескромных позах и так далее.

Помимо этого, многие поверили в разговоры о свадьбе Земфиры и Литвиновой в Европе. Поэтому пользователи считают, что режиссер взяла фамилию исполнительницы, а также увековечила ее на футболке. В тот раз Рената активно отбвивалась и опровергала данные разговоры, заявляя, что она же мать несовершеннолетнего ребенка. Когда якобы произошла, церемония Литвинова работала над спектаклем, а вот Земфира вообще решила проигнорировать слухи.

Анна Котова