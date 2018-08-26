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| | Сын Софии Ротару рассказал о ее госпитализации после частного концерта

Сын Софии Ротару рассказал о ее госпитализации после частного концерта

Сегодня, 17:18

Сразу после выступления в Уфе известной певице стало плохо, и ей понадобилась помощь врачей. Предварительно, причиной недомогания 71-летней «хуторянки» стало повышенное кровяное давление.

Сын Софии Ротару рассказал о ее госпитализации после частного концерта только то, что не намерен делиться подробностями с прессой. Все вопросы он порекомендовал обсудить с пиар-директором Софии Михайловны. Директор артистки Сергей Лавров подтвердил факт выступления Ротару на частном концерте в Уфе 25 августа, но также избегает подробностей.

Ранее СМИ писали о том, что Народную артистку СССР экстренно госпитализировали после приватного выступления. Отмечается, что 71-летняя певица покинула мероприятияе в карете скорой помощи. Ей оказывают помощь лучшие специалисты, но состояние здоровья певицы пока не комментируют.


Дарья Светозарова
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 Певица почувствовала недомогание во время выступления и ее срочно госпитализировали. Это произошло в 23 часа по местному времени 25 августа.

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