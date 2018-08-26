Красоту волосам Меланьи Трамп придает средство за 20 долларов

Весь мир следит за первой леди США, которая была признана иконой стиля и красоты. В рамках интервью супруга американского президента призналась, что не всегда пользуется дорогой косметикой, поскольку порой и бюджетные средства могут оказаться довольно эффективными.

Кроме умения красиво подобрать наряд, соответствующий различным событиям, Меланию Трамп также отличает роскошная копна волос, которая является предметом зависти многих женщин.

По словам супруги президента, она на протяжении нескольких лет пользуется услугами одного стилиста, который подобрал прическу, подходящую к ее типу лица. Для ухода за ними Мелания Трамп использует косметическое средство, обходящееся ей всего в 20 долларов, при этом, несмотря на низкую стоимость, оно придает волосам блеск, густоту и здоровый вид.

Пойда Анна