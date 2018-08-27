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| | Поклонники посоветовали Виктории Боне ходить голой

Поклонники посоветовали Виктории Боне ходить голой

Сегодня, 05:20

Модель предложила обсудить свой гардероб подписчикам в Instagram. Юзеры оставили множество комментариев с интересными предложениями.

Виктория Боня опубликовала в Сети свой снимок в нижнем белье и подписала его словами: «Когда много вещей, всегда нечего надеть. Вы согласны?». Пользователи моментально отреагировали на этот вопрос и посоветовали Боне ходить голой, тогда и волноваться по этому поводу не придется. Дамы удивляются, насколько небогата фантазия у модели, раз она не может выбрать при наличии денег подходящие предметы гардероба. Мужчины рекомендуют Боне вообще отказаться от одежды, поскольку обнаженной она выглядит на порядок лучше.

В настоящее время актриса отдыхает на острове Ибица в Испании. В Instagram Виктория Боня восторгается красотами этой страны. Экс-участница шоу «Дом -2» призналась, Испания навсегда покорила ее сердце. Боню часто критикуют, поэтому она оставила в Сети пост, посвященный завистникам. Модель отметила, нередко это чувство становится причиной улучшений.


Домбровский Сергей
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