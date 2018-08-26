«Настоящий мужик не пойдет»: Пользователи предрекли, что в «Замуж за Бузову» собрались одни «тряпки»

Подписчики телеведущей уверены, что она специально собрала возле себя бесхарактерных мужчин, чтобы в очередной раз показать свою силу, а шоу ей нужно не для поиска любви, а для пиара.

Ольга Бузова в своем Instagram-аккаунте анонсировала выход первого выпуска шоу, в котором она попытается найти свою любовь. Уже сегодня вечером поклонники телеведущей смогут увидеть, как она знакомится со всеми участниками «Замуж за Бузову». Певица напомнила, что для нее все по-настоящему, и это не шоу, а ее жизнь. Многие поклонники радостно отреагировали на новость. Некоторые уже успели посмотреть первый выпуск «Замуж за Бузову», и им понравилась искренность звезды в кадре: «Мне понравилось, совсем другая Оля, настоящая какая-то».

Но большая часть пользователей засомневалась в том, что Ольге Бузовой удастся найти на шоу «настоящего мужчину»: они предрекли, что в «Замуж за Бузову» собрались одни «тряпки», и при этом окружила себя бесхарактерными мужчинами сама певица: «Почему «Замуж за Бузову»? Нельзя было назвать женится на бузовой хоть? Одно название ударяет по самолюбию», «Ты же привыкла возле себя собирать тряпок, и за счёт этих тряпок выделять свою силу... на фоне тряпок», «Замуж за Бузову» - трындец. Если он настоящий мужчина – достойный, имеющий свое «я», честь, он никогда не пойдёт на шоу с таким названием». Также подписчики решили, что Ольга Бузова решила пропиариться за счет шоу и показать свои актерские способности: «Как всегда плачет, ну сколько можно… актриса», «Наигранные слезы», «Говоришь прям как Егор Крид».

Виктория Озерова