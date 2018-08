«Настоящий мужик не пойдет»: Пользователи предрекли, что в «Замуж за Бузову» собрались одни «тряпки»

Сегодня очень важный день для меня! Сегодня в 20.00 на ТНТ состоится премьера шоу "Замуж за Бузову", шоу, которое стало невероятным событием в моей жизни и во многом ее перевернуло. Шоу, аналогов которому нет ???????? Многие из вас могут скептически относиться к происходящему там - это ваше право. Но я повторюсь, что для меня - это не шоу, это реальная жизнь, чистые и честные эмоции, переживания. В этом шоу не было режиссера, главным режиссером выступала сама жизнь. Я хочу напомнить всем, что мужчины должны добиваться женщин, а женщины всегда быть королевами. Будет много сюрпризов, много красоты и много впечатлений. Но самое важное произойдет уже сегодня: я увижу тех мужчин, которые пришли ко мне, чтобы бороться за любовь! Они все очень разные, интересные и яркие. Кто из них честен и искренен, а кто пришел ради славы? Будем разбираться вместе в ближайшие пару месяцев по воскресеньям на ТнТ ??

