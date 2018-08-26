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| | МИД посмеялся над Лавровым, попавшим в новости о Ротару

МИД посмеялся над Лавровым, попавшим в новости о Ротару

Сегодня, 16:55

Уполномоченный ведомства Мария Захарова в одной из новостей о состоянии певицы заметила забавный случай: плохое самочувствие артистки «комментирует» руководитель ведомства.

Мария Захарова на странице в Facebook разместила новость о состоянии здоровья Софии Ротару и посмеялась над главой МИДа Сергеем Лавровым. Дело в том, что в статье о певице ситуацию комментирует министр иностранных дел. К публикации Захарова добавила несколько веселых смайликов и надпись: «Яндекс жжет!». Отметим, на самом деле комментарий в новости о Ротару давал Сергей Лавров, но не министр, а директор исполнительницы.

До этого информировалось, что певицу Софию Ротару доставили в больницу в Уфе. Через время артистка поведала, что действительно у нее были некоторые проблемы со здоровьем, но сейчас все нормально.


Анна Котова
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