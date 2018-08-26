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| | Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

Покорила сердца: Дочь Пугачевой и Галкина превратили в суперзвезду от Лободы

Сегодня, 16:42

Артистичной и талантливой Лизе посвятили целое шоу, взяв за основу популярную композицию певицы Светланы Лободы. 

 

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали популярными еще до своего рождения. Сама новость о рождении двойняшек стала настоящей сенсацией в стране, ведь никто даже не подозревал, что супруги решатся завести совместных детей. Миллионы людей наблюдают за тем, какими растут Лиза и Гарри. Звездные дети – объект внимания общественности и СМИ. Особенно публика восхищается талантливой и умной Лизой, которая, несмотря на свой юный возраст, проявляет разносторонние способности. Девочка-гений с легкостью изучает иностранные языки, умеет считать, знает много стихов, танцует, рисует, занимается плаванием. Лиза покорила сердца публики своими балетными импровизациями и чудесным пением.



Дочь Пугачевой и Галкина настолько милая и непосредственная, что для нее специально сочинили песню и даже сняли короткий видеоклип. Лизу Галкину превратили в суперзвезду от Светланы Лободы. Обновленную композицию «Суперзвезда», посвященную Лизе, исполнили на сцене ее «клоны». Шоу сопровождалось короткими роликами из жизни дочери Аллы Борисовны, демонстрирующие способности девочки. «Все Лизы, как Лизы, а она суперзвезда», - звучит в песне.

Видео уже набрало популярность в Сети. Звезды шоу-бизнеса, в том числе Лобода, активно делятся публикацией со своими подписчиками. Пользователи пришли в восторг от задумки, отметив, что Лиза действительно нереальный ребенок.

Без негативных комментариев не обошлось. Многие назвали «перебором» хвалебную песнь для дочери Пугачевой, отметив, что Лизу расхвалили лишь потому, что мама с папой популярны в стране. Пользователи подчеркнули, что в стране много талантливых детей, но для них путь к славе закрыт, поскольку их родители не такие знаменитые, как родители Лизы и Гарри. Еще одни остались недовольны тем, что постоянно хвалят дочь Пугачевой и Галкина, а про сына почему-то забывают.


Мирослава Донцова
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