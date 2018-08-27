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| | Харпер Бекхэм состригла волосы и стала копией своей знаменитой матери

Харпер Бекхэм состригла волосы и стала копией своей знаменитой матери

Сегодня, 04:30

Дочь бизнесвумен и футболиста продолжает проводить эксперименты со своей внешностью. Родственники поддерживают желание девочки постоянно изменяться.

Харпер Бекхэм состригла волосы и стала полной копией своей матери, когда та была молодой и выступала в составе музыкальной группы Spice Girls. Еще пользователи сравнили девочку с Арьей Старк из кинокартины «Игра престолов». Виктория Бекхэм в юности тоже носила такую же прическу, которую сейчас сделали ее дочери. Фанаты певицы поражаются схожести Харпер со своей знаменитой матерью. Виктория Бекхэм опубликовала фото дочери и снимки своей молодости в Instagram. Подписчики расхвалили Харпер, назвав ее неимоверно красивой.

Дочь футболиста и артистки поступила в Академию при Английском национальном балете. Она увлекается конным спортом. Поклонники гадают, какую стезю выберет Харпер. Девочка может стать моделью, попробовать свои силы в эстрадной деятельности или заняться предпринимательством. Некоторые полагают, что Харпер Бекхэм будет шить одежду.


Домбровский Сергей
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