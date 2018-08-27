Харпер Бекхэм состригла волосы и стала копией своей знаменитой матери

Дочь бизнесвумен и футболиста продолжает проводить эксперименты со своей внешностью. Родственники поддерживают желание девочки постоянно изменяться.

Харпер Бекхэм состригла волосы и стала полной копией своей матери, когда та была молодой и выступала в составе музыкальной группы Spice Girls. Еще пользователи сравнили девочку с Арьей Старк из кинокартины «Игра престолов». Виктория Бекхэм в юности тоже носила такую же прическу, которую сейчас сделали ее дочери. Фанаты певицы поражаются схожести Харпер со своей знаменитой матерью. Виктория Бекхэм опубликовала фото дочери и снимки своей молодости в Instagram. Подписчики расхвалили Харпер, назвав ее неимоверно красивой.

Дочь футболиста и артистки поступила в Академию при Английском национальном балете. Она увлекается конным спортом. Поклонники гадают, какую стезю выберет Харпер. Девочка может стать моделью, попробовать свои силы в эстрадной деятельности или заняться предпринимательством. Некоторые полагают, что Харпер Бекхэм будет шить одежду.

Домбровский Сергей