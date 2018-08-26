«Позор эстрады»: Потолстевшую до неузнаваемости Ларису Долину осудили фанаты

Время безжалостно к красоте знаменитости, изменения затронули не только фигуру, но и лицо звезды.

Некогда популярная певица практически перестала появляться на публике, спровоцировав разговоры о тяжелой болезни и даже смерти. Однако вчера, 25 августа, она выступила в музейно-парковом комплексе «Северное Тушино» на празднике, приуроченном ко Дню района. Внешний вид Ларисы Долиной шокировал ее поклонников, поскольку исполнительница потолстела до неузнаваемости, что только сильнее подчеркивал неправильно подобранный наряд, состоящий из безразмерной серебристой кофты и непозволительно короткой для ее возраста юбки. Фанаты заподозрили исполнительницу в копировании бывшего стиля Аллы Пугачевой - извечных балахонов, которая после похудения начала отдавать предпочтение молодежной одежде. Они также заметили, что их кумир постарел и теперь даже профессиональный грим не может скрыть глубокие морщины и дряблую кожу.

#ларисадолина# A post shared by ? (@evgesha277) on Aug 25, 2018 at 1:46pm PDT

Кроме того, Долина в последнее время явно находилась в состоянии творческого кризиса, так как она уже давно не презентовала новых песен и клипов, а на концерте исполнила набившую оскомину композицию «Погода в доме».

В Сети обсуждают не только потолстевшую до неузнаваемости Ларису Долину, но и ее коллегу по сцене 71-летнюю Софию Ротару, которая на свежих фотоснимках с сыном выглядит не как его мать, а как дочь или максимум жена. За подобное злоупотребление пластическими операциями певицу осудили фанаты.

Пойда Анна