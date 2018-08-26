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«Выборы-выборы»: В Израиле запретили концерт Королёвой

Сегодня, 15:54

Наташа Королёва и её «Жёлтые тюльпаны» могут пролететь над дружественным Украине Израилем из-за гнева местных чиновников.

В рамках своего мини-тура по израильским городам Королёва должна была выступить в Кармиэле, Нагарии и Мигдаль а-Эмеке в период с 28 по 30 августа. Однако на данный момент концерт в честь Дня Алии сорван. Причиной тому послужили чиновники, которые против проведения самого праздника. Наташа Королёва заявила, что всё же направляется на «Святую землю» и ожидает поддержки от фанатов, которых призывают провести акцию протеста у муниципалитета Кармиэля.

Притом в Сети нет достоверной информации, почему праздник запретили только в Кармиэле. Жители Израиля полагают, что без политического подтекста обойтись не могло. Многие назвали виновником неудобства амбиции политиков покрасоваться перед народом в пользу будущих выборов.

Напомним, что Наташа Королёва – уроженка Украины, с которой Израиль находится в тёплых, дружественных отношениях. Некоторые фанаты предположили, что отмена концерта Королёвой в Кармиэле была вызвана дружелюбным отношением певицы к России. А чтобы не создавать международный скандал отменой только концерта Королёвой, было принято решение отменить празднование в целом.


Елизавета Трюфель
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