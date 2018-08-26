«Не разрушайте семью!»: Фанаты убеждают Анжелику Варум простить мужа-изменщика

Пользователи Сети шокированы информацией о предполагаемой супружеской неверности Леонида Агутина. Однако поклонники не хотят, чтобы звездная пара рассталась, а потому призывают Анжелику Варум простить похождения своего мужа.

После заявления инсайдера об изменах Леонида Агутина на него с критикой обрушились соцсети. Однако фанаты все же в комментариях убеждают его супругу Анжелику Варум простить мужа-изменщика. Интернет-пользователи считают, что из-за мимолетного увлечения 50-летнего Агутина не стоит разрушать семью, которая существует уже 18 лет.

«Не разрушайте семью, Анжелика. Это все кризис среднего возраста, одумается ещё», «Бес в ребро, как говорится. Очень жаль Анжелику, пара красивая была», «Анжелика, простите мужа!», «Надеюсь, разум победит и семья сохранится», - заявили фанаты в Сети. Напомним, что Леониду Агутину приписывают роман с 25-летней певицей из проекта «Голос».

Светлана Славянская