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| | «Как дворняжка»: Волочковой посоветовали читать книги из-за «скудоумия»

«Как дворняжка»: Волочковой посоветовали читать книги из-за «скудоумия»

Сегодня, 16:09

Минимальный словарный запас у балерины, по мнению хейтеров, делает ее похожей на Эллочку Людоедку.

 

Анастасия Волочкова продолжает публиковать снимки с отдыха на Корфу. Знаменитость планировала купаться в восторженных комментариях, однако ее публикации вызывают больше критики. В этот раз балерину снова окатили неприязнью и выставили посмешищем. Одни просили, чтобы она перестала вести себя как дворняжка, фотографируясь на газонах. Также просили сменить это траурное черное платье. По этому поводу один из подписчиков написал, что среднестатистическая женщина на отдых берет большое количество одежды, хоть и не будет ее надевать, а Анастасия постоянно появляется на снимках в одном и том же наряде, который, наверное, уже сильно застиран и потрепан. Однако больше всего просьб сводилось к одному, чтобы Волочкова читала больше книг из-за своего «скудоумия». Дело в том, что балерине не стоит быть блогером, как у нее слабый словарный запас, а некоторые слова вообще уже больше 50 лет никто не употребляет.

До этого сообщалось, что Анастасия Волочкова попала в больниц из-за морского ежа. Однако даже такой инцидент не стал причиной для прерывания отдыха.


Анна Котова
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