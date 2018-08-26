«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

«Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку буквально растерзали сторонники Варум и Агутина.

Неделю назад Анжелика Варум в своем Instagram-аккаунте намекнула на развод с Леонидом Агутиным стихотворением о расставании. Теперь выяснилась возможная причина этого. Инсайдер подтвердил СМИ, что Леонид Агутин на праздновании 50-летия музыканта наставил Анжелике Варум «мягкие рога»: исполнитель и его 25-летняя подопечная Элина Чага, не скрываясь, демонстрировали нежные чувства – обнимались и даже целовались. По сообщениям некоторых СМИ, Агутин даже снимает молодой любовнице квартиру в Москве.

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После этого соцсети буквально затравили предполагаемую любовницу Леонида Агутина. В аккаунте в Instagram на Элину Чагу обрушилась волна негодования сторонников звездной пары. Пользователи раскритиковали внешность молодой певицы, ее поведение и даже голосовые данные, теперь многие уверены, что всю карьеру Элина Чага сделала «через постель»: «Однодневка безголосая», «Какая мерзкая, фу», «Ты зачем пару разбила?». Многие обвинили экс-участницу шоу «Голос» в лицемерии: «Пела дифирамбы на ДР Агутина, какая они с Анжеликой пара красивая и тд, а потом в постель к нему прыгнула! Фу!».

Следует отметить, что Элина Чага является поклонницей творчества Ани Лорак и называет ее «своей кармической сестрой». Напомним, что популярная певица также недавно оказалась в центре скандала с изменами, но «по другую сторону баррикад». Муж Ани Лорак 39-летний турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу был замечен с финалисткой «Мисс Украина Вселенная» Яной Беляевой, а теперь девушка намекает на скорую свадьбу.

Виктория Озерова