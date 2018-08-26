Превратилась в куклу: София Ротару ужаснула искусственным лицом

Многие поклонники отметили, что 71-летняя певица с неестественным лицом выглядит намного моложе своего 48-летнего сына.

Многие отечественные звезды-пенсионеры не хотят прощаться с молодостью и, в буквальном смысле, сошли с ума в погоне за идеальной внешностью. Знаменитости в почтенном возрасте мечтают выглядеть вечно юными и не понимают, что их искусственная молодость смотрится со стороны довольно глупо. Особенно абсурдной ситуация становится, когда на фото ребенок выглядит старше своей матери.

Народная артистка СССР София Ротару – одна из многих, кто решил остаться юной и молодой. Фанаты не перестают восхищаться превосходным внешним видом 71-летней артистки, которая с каждым днем становится все красивее, несмотря на почтенный возраст. Идеальное лицо, отсутствие морщин – все это говорит о вмешательстве пластических хирургов и косметологов, уверены фанаты. Хотя некоторые предполагают, что все дело в генах и здоровом образе жизни. Сама София Ротару заявляет, что секрет ее неугасающей молодости кроется в тщательном уходе за собой, отсутствии вредных привычек, а также любви родных и близких.

Очередной снимок, опубликованный Ротару, не оставил сомнений у подписчиков о пластике певицы. На кадре артистка запечатлена вместе с 48-летним сыном Русланом Евдокименко. София Ротару на фото ужаснула подписчиков искусственным лицом. По сравнению с сыном певица выглядит 20-летней девушкой. «Только мама выглядит моложе лысого сына», «Превратилась в куклу», - пишут фолловеры. Из-за неестественного лица матери Руслан уже давно заработал репутацию «старого и лысого мужчины».

Сегодня стало известно, что у Софии Ротару не все хорошо со здоровьем, по некоторым данным, знаменитость накануне упала в обморок, из-за чего потребовалась госпитализация. Позднее стали распространяться слухи о том, что певица якобы находится в реанимации, что поспешила опровергнуть представитель исполнительницы. Но и сама Ротару не осталась в стороне и поспешила успокоить своих поклонников: «Друзья! Действительно, вчера возникли некоторые проблемы со здоровьем... Спасибо всем за поддержку и заботу! Я уже в норме и очень хочется мороженого!».

Мирослава Донцова