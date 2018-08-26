«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

Мнения

«Однодневка безголосая»: Соцсети затравили предполагаемую любовницу Агутина

 «Мягкие рога» музыкант наставил супруге со своей молодой подопечной Элиной Чагой. Теперь девушку…

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

На Google Maps нашли призрак ребенка, который разгуливал по кладбищу «Выборы-выборы»: В Израиле запретили концерт Королёвой «Не разрушайте семью!»: Фанаты убеждают Анжелику Варум простить мужа-изменщика Портативная колонка от Xiaomi получила название в честь Элвиса Пресли Оригинальный компьютер Apple-1 уйдет с молотка на аукционе «Никакой наживы»: Миллионный гонорар не убедил Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей Отчаявшийся отец Меган Маркл просит дочь и принца Гарри о последнем шансе на примирение Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару Фанаты раскритиковали Ани Лорак за злоупотребление пластикой и сравнили с «трансвеститом» Учёные разработали безопасный метод для борьбы с сердечным приступом «Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию
| | Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей

Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей

Сегодня, 15:10

После тщательного изучения нового снимка подписчики артистки пришли к выводу, что исполнительница воспользовалась услугами пластического хирурга.

Недавно в Сети появилось новое фото Ольги Бузовой, которое удивило пользователей. Дело в том, что на снимке грудь артистки значительно больше, чем на предыдущих кадрах. На фотографии исполнительница решила продемонстрировать свою непонятно как увеличенную грудь, облаченную в блестящий купальник. Подписчики незамедлительно оставили свои комментарии, которые сводились к одному, наконец-то грудь накачала. Однако были и такие пользователи, которые спрашивали, это импланты или Photoshop. Некоторые даже писали, что это все результат удачного ракурса. Однако больше всего склонялись к мнению о пластике.

Приветики ????????????#принимайменя ????

A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on

До этого информировалось, что во время съемок шоу «Бородина против Бузовой» Ксения и Ольга сильно поругались. Причиной для скандала стали расхожие мнения по поводу грубости мужчин в отношениях.


Анна Котова
Новости по теме
"И это купальник?": Анастасия Решетова прикрыла грудь тонкими полосками ткани

В своем профиле в Instagram знаменитая российская модель Анастасия Решетова разместила новое фото, которое взбудоражило поклонников. На снимке она предстала в…

Поклонники пришли в шок от нового вида Ольги Бузовой
Поклонники пришли в шок от нового вида Ольги Бузовой

На своей странице в Instagram Ольга Бузова выложила новое совместное фото со стилистом Томанин Саркисян. Однако подписчики были поражены внешним видом певицы.

«Наконец-то без попы»: Ольга Бузова восхитила женственностью на фото
«Наконец-то без попы»: Ольга Бузова восхитила женственностью на фото

 Подписчики в шоке от нового снимка. Они просто не ожидали, что популярная своими откровенными публикациями артистка способна поразить.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости