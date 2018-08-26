Неужели грудь накачала: Новое фото Бузовой удивило пользователей

После тщательного изучения нового снимка подписчики артистки пришли к выводу, что исполнительница воспользовалась услугами пластического хирурга.

Недавно в Сети появилось новое фото Ольги Бузовой, которое удивило пользователей. Дело в том, что на снимке грудь артистки значительно больше, чем на предыдущих кадрах. На фотографии исполнительница решила продемонстрировать свою непонятно как увеличенную грудь, облаченную в блестящий купальник. Подписчики незамедлительно оставили свои комментарии, которые сводились к одному, наконец-то грудь накачала. Однако были и такие пользователи, которые спрашивали, это импланты или Photoshop. Некоторые даже писали, что это все результат удачного ракурса. Однако больше всего склонялись к мнению о пластике.

Приветики ????????????#принимайменя ???? A post shared by Ольга Бузова (@buzova86) on Aug 24, 2018 at 12:24am PDT

До этого информировалось, что во время съемок шоу «Бородина против Бузовой» Ксения и Ольга сильно поругались. Причиной для скандала стали расхожие мнения по поводу грубости мужчин в отношениях.

Анна Котова