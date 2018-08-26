Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару

Артистка временно потеряла память, перестала узнавать людей и выглядела беспомощной.

Медсестра объяснила, что на самом деле у Софии Ротару произошел резкий перепад давления. Это случилось во время корпоративной вечеринки в Уфе. Артистку срочно госпитализировали и направили в реанимацию. Под наблюдением врачей Ротару пришла в себя, но сначала не ориентировалась в обстановке. Она перестала узнавать людей и не понимала где находится. Певица не могла вспомнить, как попала в больницу и казалась жалкой. Сотрудница клиники говорит, что на данный момент состояние здоровья Ротару значительно улучшилось. Ее память восстановилась, а головокружения прекратились.

Несмотря на стабилизацию состояния Ротару, врачи боятся отпускать солистку домой. Несколько суток ее будут наблюдать в больнице. Ранее представители артистки отказывались предоставлять журналистам информацию о здоровье исполнительницы. Ее сын тоже не захотел беседовать с корреспондентами на эту тему.

Домбровский Сергей