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| | Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару

Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару

Сегодня, 14:55

Артистка временно потеряла память, перестала узнавать людей и выглядела беспомощной.

Медсестра объяснила, что на самом деле у Софии Ротару произошел резкий перепад давления. Это случилось во время корпоративной вечеринки в Уфе. Артистку срочно госпитализировали и направили в реанимацию. Под наблюдением врачей Ротару пришла в себя, но сначала не ориентировалась в обстановке. Она перестала узнавать людей и не понимала где находится. Певица не могла вспомнить, как попала в больницу и казалась жалкой. Сотрудница клиники говорит, что на данный момент состояние здоровья Ротару значительно улучшилось. Ее память восстановилась, а головокружения прекратились.

Несмотря на стабилизацию состояния Ротару, врачи боятся отпускать солистку домой. Несколько суток ее будут наблюдать в больнице. Ранее представители артистки отказывались предоставлять журналистам информацию о здоровье исполнительницы. Ее сын тоже не захотел беседовать с корреспондентами на эту тему.


Домбровский Сергей
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