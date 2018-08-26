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| | «Никакой наживы»: Миллионный гонорар не убедил Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls

«Никакой наживы»: Миллионный гонорар не убедил Викторию Бекхэм вернуться в Spice Girls

Сегодня, 15:18

За 13-дневный тур в 2019 году каждая из участниц Spice Girls могла бы получить примерно по 15,4 миллиона долларов.

Длительное время ходили слухи, что такой гонорар мог даже заставить Викторию Бекхэм снова начать петь. Инсайдеры утверждали, что велись переговоры с нынешним дизайнером. Чтобы уговорить её вернуться, другие участницы были согласны на любые уступки. Они даже пригласили менеджера, с которым Виктории Бекхэм нравилось работать, хотя всех остальных он раздражал. Девушки хотели, чтобы он её убедил. Некоторое время была вероятность, что супруга английского футболиста могла уступить.

Однако, как утверждают инсайдеры, её отвратил именно миллионный заработок. Виктория Бекхэм заявила, что девушки так стараются только ради наживы, искусство их не интересует. Для неё же нет никакой выгоды в восстановлении группы, звезда и так достаточно успешна, чтобы обойтись без игры на остатках популярности Spice Girls.

Стоит отметить, что есть вероятность в дальнейшем потери и той любви фанатов, что пока сохранилась. Если не получится с туром в 2019 году, одна из участниц собирается ради заработка опубликовать книгу, где в подробностях опишет всё «грязное бельё» Spice Girls, которое годами скрывалось.


Ирина Летинская
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