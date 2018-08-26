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| | «Продаю Бузильду, недорого»: 27 августа Ольга Бузова выпускает новую песню

«Продаю Бузильду, недорого»: 27 августа Ольга Бузова выпускает новую песню

Сегодня, 14:01

Ольга Бузова порадовала своих поклонников сенсационной новостью, пока её хейтеры стали обсуждать слова ещё не вышедшей песни.

Частые посетители страницы Ольги Бузовой в социальной сети могли заметить, что последнее время в постах девушка ставит одинаковый хештег: «Принимай меня». Многие пеняли ярый сексуальный призыв на отсутствие мужчины в жизни певицы, но всё оказалось гораздо сложнее. Бузова только подкрепила догадки недоброжелателей последней новостью.

Оказалось, что 27 августа – за несколько месяцев до её нового грандиозного шоу – Ольга выпускает очередной хит. Именно название песни, «Принимай меня», она упоминала в последних постах. На странице Бузова также опубликовала, вероятно, припев будущей песни, смысл которой сводится к одному: Ольга Бузова желает, чтобы её приняли такой, какая она есть, и остались с ней навечно («как к лекарству привыкай»).

Рады событию были только искренние фанаты Ольги. А вот критики вновь стали осуждать певицу за пошлость. «Продаю Бузильду, недорого», «Такой бред может петь только обиженная жизнью», - пользователей стало раздражать желание телезвезды навязаться слушателю, что становится похоже на торги на рынке, когда нужно продать товар хоть за какую-то цену. Затем Ольга сядет на голову фанатам, отказывая «своим людям» даже в фото.


Елизавета Трюфель
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