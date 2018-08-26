«Не позорься, пожалуйста»: Фанаты высмеяли «потасканный» вид Джастина Бибера

На днях американского поп-исполнителя Джастина Бибера фанаты застали в Беверли-Хиллз, когда певец наслаждался прогулкой в одиночестве. Однако поклонницы высмеяли внешний вид Бибера, который был похож на хипстера.

Хитмейкера Джастина Бибера поклонники увидели в субботу, 25 августа, когда певец без своей невесты Хейли Болдуин прогуливался по магазинам и наслаждался выгодных днем. Для выхода в свет Бибер надел цветную рубашку и серые спортивные шорты, добавив к своему внешнему виду необычные аксессуары. Светлые волосы певец украсил банданой и шокировал видом неоновых зеленых носков.

«Не позорься, пожалуйста», - заявили фанаты Бибира в Instagram и попросили в таком «потасканном» виде больше не появляться на публике. Сам артист свой внешний вид оправдал тем, что в последнее время он вдохновился 80-ми годами, а потому молодой человек и стал экспериментировать со своим чувством стиля.

Светлана Славянская