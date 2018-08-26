«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару Фанаты раскритиковали Ани Лорак за злоупотребление пластикой и сравнили с «трансвеститом» Учёные разработали безопасный метод для борьбы с сердечным приступом «Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию «Продаю Бузильду, недорого»: 27 августа Ольга Бузова выпускает новую песню «Не позорься, пожалуйста»: Фанаты высмеяли «потасканный» вид Джастина Бибера Катю Лель застали в гримёрке с Лепсом Просто не узнать: Игорь Николаев без фотошопа и фильтров показал Аллу Пугачёву Инсайдер: Леонид Агутин закрутил роман с 25-летней подопечной из «Голоса» Наталья Штурм экстренно госпитализирована из-за экс-супруга Эксперт: Человечество не спасется после атаки гуманоидов из Нибиру Софию Ротару забрали в реанимацию с корпоративной вечеринки в Уфе
| | «Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию

«Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию

Сегодня, 14:08

Сергей Лавров рассказал, что у артистки просто повысилось давление во время частного концерта, и медики стабилизировали его на месте.

Сегодня СМИ проинформировали о госпитализации Софии Ротару. В сообщениях уточнялось, что певицу доставили в реанимацию больницы в Уфе после выступления на корпоративе. Медиков вызвали к артистке в 23:00 25 августа. О причинах госпитализации не сообщалось. Сын Софии Ротару подтвердил, что ей стало плохо на частном концерте в Уфе, но о состоянии артистки умолчал.

Теперь концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров дал подробные комментарии об ее госпитализации. Он подтвердил, что артистке стало плохо на выступлении на корпоративе в Уфе, но информацию о госпитализации опроверг: «Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ». Сергей Лавров отметил, что из-за жары у артистки поднялось давление, и медики, дежурившие на месте, стабилизировали ее состояние, а госпитализация не потребовалась. На данный момент София Ротару чувствует себя хорошо и уже отправилась в Москву.


Виктория Озерова
Новости по теме
Директор Софии Ротару рассказал о заработках певицы с корпоративов
Директор Софии Ротару рассказал о заработках певицы с корпоративов

Как и Алла Пугачёва, София Ротару предпочла отказаться от масштабных сольных выступлений, оказывая свои творческие услуги лишь на корпоративных мероприятиях.…

Софию Ротару забрали в реанимацию с корпоративной вечеринки в Уфе
Софию Ротару забрали в реанимацию с корпоративной вечеринки в Уфе

 Певица почувствовала недомогание во время выступления и ее срочно госпитализировали. Это произошло в 23 часа по местному времени 25 августа.

Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару
Медсестра объяснила, что на самом деле случилось с Софией Ротару

 Артистка временно потеряла память, перестала узнавать людей и выглядела беспомощной.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости