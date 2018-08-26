«Это неправда»: Концертный директор Софии Ротару прокомментировал ее госпитализацию

Сергей Лавров рассказал, что у артистки просто повысилось давление во время частного концерта, и медики стабилизировали его на месте.

Сегодня СМИ проинформировали о госпитализации Софии Ротару. В сообщениях уточнялось, что певицу доставили в реанимацию больницы в Уфе после выступления на корпоративе. Медиков вызвали к артистке в 23:00 25 августа. О причинах госпитализации не сообщалось. Сын Софии Ротару подтвердил, что ей стало плохо на частном концерте в Уфе, но о состоянии артистки умолчал.

Теперь концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров дал подробные комментарии об ее госпитализации. Он подтвердил, что артистке стало плохо на выступлении на корпоративе в Уфе, но информацию о госпитализации опроверг: «Это неправда, что она была в реанимации, о чем пишут некоторые СМИ». Сергей Лавров отметил, что из-за жары у артистки поднялось давление, и медики, дежурившие на месте, стабилизировали ее состояние, а госпитализация не потребовалась. На данный момент София Ротару чувствует себя хорошо и уже отправилась в Москву.

Виктория Озерова