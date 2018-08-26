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| | Рената Литвинова торжественно поздравила Земфиру с днем рождения

Рената Литвинова торжественно поздравила Земфиру с днем рождения

Сегодня, 13:57

Одна из самых популярных исполнительниц отмечает 42 года со дня появления на свет и получает поздравления от поклонников, близких и друзей.

«Самая единственная Земфира, с Днем Рождения! Пожалуйста, будь вечной!», - не осталась в стороне и подруга рок-звезды актриса Рената Литвинова. Она опубликовала на своей странице в соцсети черно-белый снимок, сделанный на одном из концертов Земфиры, и подписала его приятными словами в честь праздника подруги.

Подписчики Литвиновой присоединились к ее пожеланиям и написали свои. Они благодарят ее за хорошую музыку, энергию и искренность. Певицу фанаты сопоставили с океаном, который стоит увидеть всего лишь один раз, дабы скучать за ним всю оставшуюся жизнь.

Земфира ранее назвала лидера группы «Кино» Виктора Цоя одним из любимейших и главных музыкантов своей жизни. На одном из выступлений она исполнила песню артиста «Печаль», которая очень восхитила ее почитателей.


Никита Готский
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