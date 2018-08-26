«Россия не простит»: Запашный прокомментировал оправдание Вайкуле о Крыме

Знаменитый российский дрессировщик уверен, что певица лицемерит, пытаясь спасти свою репутацию и карьеру.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал оправдание Лаймы Вайкуле по поводу отказа выступать в Крыму. Он заявил, что верит словам артистки, которая лицемерит и «хочет выйти сухой из воды», боясь за свою карьеру.

Запашный отметил, что Лайма поняла всю серьезность ситуации и сейчас пытается исправить последствия своих неосторожно сказанных слов. Эдгард убежден, что оправдать себя Вайкуле сможет только тогда, когда поедет в Крым и выступит для жителей полуострова. Кроме того, заявление певицы «нам запрещено посещать Крым» не соответствует действительности, поскольку закона, регламентирующего посещение гражданами ЕС полуострова, нет, подчеркнул Запашный. Также дрессировщик заметил, что Лайма лицемерит и международный джазовый фестиваль с артистами со всего мира, проходящий в Крыму, доказывает это. «Мой совет уважаемой госпоже Вайкуле: хватит говорить, хватит словами оправдывать другие слова. Возьмите и съездите. Сделайте хороший мужественный поступок, а уж потом с Украиной как-нибудь разберетесь», - посоветовал певице директор цирка, отметив, что Украина певицу точно не пустит к себе с концертами. Запашный напомнил, что Россия не прощает таких ошибок артистам и не простит, как когда-то не простили Верку Сердючку, показавшую «фи» российскому государству на «Евровидении».

Ранее латвийская певица попыталась сгладить ситуацию со своим заявлением об отказе выступать в Крыму. Певица заявила, что журналисты не правильно поняли ее высказывание и превратили свой вопрос в ее ответ. По словам Вайкуле, она пыталась сказать, что гражданам ее страны запрещено посещать полуостров.

Мирослава Донцова