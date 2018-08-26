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| | Просто не узнать: Игорь Николаев без фотошопа и фильтров показал Аллу Пугачёву

Просто не узнать: Игорь Николаев без фотошопа и фильтров показал Аллу Пугачёву

Сегодня, 13:37

Игорь Николаев в личном микроблоге в Сети продолжил публиковать архивные фотографии, на которых фигурирует звезда российской эстрады Алла Пугачёва. Однако поклонники не оценили внешность Примадонны без фотошопа и фильтров.

58-летний Игорь Николаев показал в профиле в Instagram старое фото, на котором помимо него запечатлены Алла Пугачёва и Александр Кальянов. Данным постом музыкант поздравил своего товарища Кальянова с днем рождения. Однако пользователи Сети все внимание обратили на непрезентабельный вид Аллы Борисовны.

В комментариях поклонники раскритиковали пышную прическу Примадонны и полноватые ноги. «Просто не узнать», - заявили многие фанаты, подчеркнув, что сейчас Пугачёва выглядит явно лучше, чем на архивном фото.


Светлана Славянская
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