«Ничего такая бабуля»: 29-летняя Полина Диброва займется воспитанием внука

Супруга популярного телеведущего успешно справляется с ролью многодетной матери, воспитывая троих детей - Александра, Федора и Илью, однако на этом ее миссия не закончилась. В скором времени девушке придется примерить амплуа «доброй бабули».

Неожиданный поворот событий произошел из-за солидной разницы в возрасте между 29-летней Полиной и ее 59-летним мужем Дмитрием Дибровым, у которого есть дети от другого брака. Взросла дочь ведущего Лада уже около двух лет счастливо замужем за французом и живет с ним во Франции. На днях она решила порадовать знаменитого отца новостью о рождении внука, который должен появиться на свет после Нового Года.

Молодая супруга артиста узнала о грядущих переменах во время семейного отдыха в Монако и восприняла все с юмором. Полина обнародовала в своем аккаунте фото, на котором она запечатлена в длинной юбке и обтягивающей футболке, подчеркивающей прекрасную фигуру, и подписала «Ничего такая бабуля».

Полина также спросила у своих подписчиков, справится ли она с новой ролью, поскольку до этого ей не приходилось заниматься воспитанием внука, подметив также, что «Взрослый муж – флакон сюрпризов». Большинство подписчиков поздравили девушку, оказав ей словесную поддержку.

Пойда Анна