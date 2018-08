Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для дочери и попалась на вранье

Нашей маленькой красавице Миланочке уже 6 недель и 4 дня. ???????????????????? За это время наша доченька уже осознано одаривает нас улыбкой, ее взгляд становится смышлёнее, пытается воспроизводить звуки и начинает много бодрствовать. Я не успеваю насладиться моментами, Милашка так быстро растёт ???? Не забуду никогда первую встречу, эти пухлые губочки, ямочки на щёчках ?????????? Весь персонал в один голос: «Какая милашка!». Лишний раз убедились в правильности выбора имени. Часто спрашивают , кстати, об этом. В детстве я обожала игру «Наша семья». Моим постоянным напарником в играх была @evgeniya_161 . Так вот, в этой игре я выбирала всегда дочку с именем «Мила». Помню, что с того момента всегда и везде (даже в семье «Sims 2»), называла дочь моих персонажей Миланой??. Вот такая вот преданность данному имени( целых 13 лет!). Поэтому у меня сомнений не было. Через 5 минут после родов, любимый так и сказал, что ей ооочень подходит это имя. Никакой погони за тенденцией, а просто мое желание - и поддержка мужа в этом вопросе ????????

