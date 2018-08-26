Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для дочери и попалась на вранье

Модель в своем Instagram-аккаунте сообщила, что с детства мечтала назвать ребенка Миланой, и уже через пять минут после рождения она и Дмитрий Тарасов знали, как назовут дочь. Но журналисты напомнили о интервью футболиста, в котором он заявил, что они только выбирают имя.

Более месяца назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями. Они долгое время скрывали имя дочери, но представители СМИ разузнали, что девочку назвали Миланой. Недавно супруги окрестили малышку и подтвердили имя. Теперь Анастасия Костенко рассказала подписчикам в Instagram о выборе имени для дочери. Она объяснила, что мечта назвать ребенка Миланой у нее появилась в детстве, и даже во всех играх выбирала именно его. И после рождения дочери они с супругом долго не раздумывали: «Через 5 минут после родов любимый так и сказал, что ей ооочень подходит это имя. Никакой погони за тенденцией, а просто мое желание - и поддержка мужа в этом вопросе».

Тут Анастасия Костенко и попалась на вранье. Журналисты напомнили об интервью Дмитрия Тарасова, которое он дал сразу после родов супруги. Футболист отметил, что с окончательным вариантом имени для дочери они с супругой не определились: «Мы приехали в роддом часов в 11, и ровно в 19:30 моя жена родила. Дочка родилась здоровенькая, красивая, похожа на меня! Над именем пока думаем, окончательного варианта пока нет».

Виктория Озерова