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| | Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для дочери и попалась на вранье

Анастасия Костенко рассказала о выборе имени для дочери и попалась на вранье

Сегодня, 14:07

Модель в своем Instagram-аккаунте сообщила, что с детства мечтала назвать ребенка Миланой, и уже через пять минут после рождения она и Дмитрий Тарасов знали, как назовут дочь. Но журналисты напомнили о интервью футболиста, в котором он заявил, что они только выбирают имя.

 

Более месяца назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов стали родителями. Они долгое время скрывали имя дочери, но представители СМИ разузнали, что девочку назвали Миланой. Недавно супруги окрестили малышку и подтвердили имя. Теперь Анастасия Костенко рассказала подписчикам в Instagram о выборе имени для дочери. Она объяснила, что мечта назвать ребенка Миланой у нее появилась в детстве, и даже во всех играх выбирала именно его. И после рождения дочери они с супругом долго не раздумывали: «Через 5 минут после родов любимый так и сказал, что ей ооочень подходит это имя. Никакой погони за тенденцией, а просто мое желание - и поддержка мужа в этом вопросе».

Нашей маленькой красавице Миланочке уже 6 недель и 4 дня. ???????????????????? За это время наша доченька уже осознано одаривает нас улыбкой, ее взгляд становится смышлёнее, пытается воспроизводить звуки и начинает много бодрствовать. Я не успеваю насладиться моментами, Милашка так быстро растёт ???? Не забуду никогда первую встречу, эти пухлые губочки, ямочки на щёчках ?????????? Весь персонал в один голос: «Какая милашка!». Лишний раз убедились в правильности выбора имени. Часто спрашивают , кстати, об этом. В детстве я обожала игру «Наша семья». Моим постоянным напарником в играх была @evgeniya_161 . Так вот, в этой игре я выбирала всегда дочку с именем «Мила». Помню, что с того момента всегда и везде (даже в семье «Sims 2»), называла дочь моих персонажей Миланой??. Вот такая вот преданность данному имени( целых 13 лет!). Поэтому у меня сомнений не было. Через 5 минут после родов, любимый так и сказал, что ей ооочень подходит это имя. Никакой погони за тенденцией, а просто мое желание - и поддержка мужа в этом вопросе ????????

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Тут Анастасия Костенко и попалась на вранье. Журналисты напомнили об интервью Дмитрия Тарасова, которое он дал сразу после родов супруги. Футболист отметил, что с окончательным вариантом имени для дочери они с супругой не определились: «Мы приехали в роддом часов в 11, и ровно в 19:30 моя жена родила. Дочка родилась здоровенькая, красивая, похожа на меня! Над именем пока думаем, окончательного варианта пока нет».


Виктория Озерова
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