«Какой-то извращенец»: Алексей Панин снова надел женские колготки

Пользователи заметили странную тягу артистка к женской одежде. Уже несколько раз знаменитость делился такими снимками.

До этого Алексей Панин гулял по городу в женском нижнем белье. Недавно артист снова надел женскую одежду, а точнее колготки. Также, отдыхая в Крыму, Панин позировал перед камерой на скалах в красных кружевных трусиках. Сам артист объяснил это тем, что рядом не оказалось мужских. Однако новую фотографию, на которой его пенис выпадает из порванных колготок, он через время удалил из Сети. Предположительно, Панин все-таки понял, что такой снимок – это перебор.

До этого информировалось, что пожелание добра пользователям от Алексея Панина превратилось в секс-снимок, на котором все свои достоинства артист прикрыл только полотенцем.

Анна Котова