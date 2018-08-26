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| | Катю Лель застали в гримёрке с Лепсом

Катю Лель застали в гримёрке с Лепсом

Сегодня, 13:43

Солистка не объяснила, что она делала наедине в комнате с артистом.

Катю Лель застали в гримёрке с Григорием Лепсом, сидящей на диване и улыбающейся на камеру. Исполнительница выложила совместное фото с коллегой на своей странице в Instagram. Пользователи сразу не узнали Лепса. Вокалист постоянно выходит на сцену в костюме и темных очках. Необычный вид Лепса застал врасплох поклонников. Он предстал перед фанатами в бежевой футболке и шортах такого же цвета. Юзеры сравнили его с Александром Буйновым. Тот тоже носит очки и отдаленно напоминает Лепса в домашней одежде.

Катя Лель сказала, что сделала совместный снимок с артистом из-за желания поздравить его после концерта. Подписчики назвали звездную пару «классными певцами». Некоторым не понравился внешний вид Лепса и они подозревают, что певец злоупотребляет спиртным. На щеках артиста заметили небольшую щетину. Критики убеждены, Лепс не бреется, так находится в запое и когда приобретет привычную форму неизвестно.


Домбровский Сергей
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