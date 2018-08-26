Наталья Штурм экстренно госпитализирована из-за экс-супруга

Об ухудшении здоровья певицы сообщила в своем Instagram-аккаунте ведущая Дана Борисова. По ее словам, на самочувствие исполнительницы повлиял бывший муж.

Наталью Штурм срочно госпитализировали в больницу, точный диагноз врачи обещают установить позже. В интернете на данный момент имеются фотографии, где Штурм изображена лежащей на кушетке в машине скорой помощи. Судя по полученным снимкам, она действительно чувствует себя очень плохо.

Наталья Штурм была замужем за бизнесменом Игорем Павловым, брак которых завершился разводом и избиением певицы своим супругом. Их сын по вердикту суда остался жить с матерью, но недавно Павлов обратился в суд для переопределения места жительства его 14-летнего отпрыска. Певица также уверена, что бывший муж хочет забрать себе сына из-за нежелания платить ей алименты в размере 15 000 рублей. Она предлагает ему пойти на мировую и отправить сына учиться в школу, которая находится в районе прописки певицы, в связи с чем экс-супругу больше не придется тратить деньги на его обучение.

Никита Готский