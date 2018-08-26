«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Мнения

«Грязный дневник»: СМИ узнали правду о борьбе за детей Анжелины Джолли и Брэда Питта

Журналисты разоблачили предположения «жёлтых» заголовков.

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

От редактора

Очередной развод: AliExpress обманывает россиян фейковой акцией

Когда не приходит товар, покупатели расчитывают на возврат средств, но сейчас надеяться не на что.

Сюжеты:

Инсайдер: Леонид Агутин закрутил роман с 25-летней подопечной из «Голоса» Наталья Штурм экстренно госпитализирована из-за экс-супруга Эксперт: Человечество не спасется после атаки гуманоидов из Нибиру Софию Ротару забрали в реанимацию с корпоративной вечеринки в Уфе «Опозорится Бузильда!»: Поклонники предсказали финал шоу «Замуж за Бузову» Эксперты: Видеоигры прививают подросткам любовь к классической музыке 26 августа Меркурий, Венера и полная Луна будут видны невооруженным глазом Грудь звезды Playboy внезапно оказалась на животе Леонардо Ди Каприо пришёл на вечеринку без Камилы Моррроне Жертва анорексии: Юлия Савичева призналась, что при росте 160 см она весила 38 кг В Сети рассказали об отвратительном поведении Бузовой после выступления Восемь спален и два бассейна: Кейт Уинслет похвасталась домом за 3,5 млн. фунтов стерлингов
| | Наталья Штурм экстренно госпитализирована из-за экс-супруга

Наталья Штурм экстренно госпитализирована из-за экс-супруга

Сегодня, 13:19

Об ухудшении здоровья певицы сообщила в своем Instagram-аккаунте ведущая Дана Борисова. По ее словам, на самочувствие исполнительницы повлиял бывший муж.

Наталью Штурм срочно госпитализировали в больницу, точный диагноз врачи обещают установить позже. В интернете на данный момент имеются фотографии, где Штурм изображена лежащей на кушетке в машине скорой помощи. Судя по полученным снимкам, она действительно чувствует себя очень плохо.

Наталья Штурм была замужем за бизнесменом Игорем Павловым, брак которых завершился разводом и избиением певицы своим супругом. Их сын по вердикту суда остался жить с матерью, но недавно Павлов обратился в суд для переопределения места жительства его 14-летнего отпрыска. Певица также уверена, что бывший муж хочет забрать себе сына из-за нежелания платить ей алименты в размере 15 000 рублей. Она предлагает ему пойти на мировую и отправить сына учиться в школу, которая находится в районе прописки певицы, в связи с чем экс-супругу больше не придется тратить деньги на его обучение.


Никита Готский
Новости по теме
Фетишисты атаковали Наталью Штурм
Фетишисты атаковали Наталью Штурм

Наталья Штурм устроила распродажу своих вещей в соцсети Instagram. В новом интервью певица рассказала о причинах такого поступка и об атаках извращенцев.

Титек нет, лицо перекошено: Наталья Штурм испортила откровенное фото
Титек нет, лицо перекошено: Наталья Штурм испортила откровенное фото

Российская певица Наталья Штурм попыталась сделать откровенный снимок, но данное намерение обернулось провалом. Фото появилось в аккаунте звезды в Instagram и…

Фанаты пристыдили Наталью Штурм за каннибализм
Фанаты пристыдили Наталью Штурм за каннибализм

Популярная певица и писательница Наталья Штурм снова отличилась в Instagram необычным фото. На очередном снимке знаменитость показала, как жестоко…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости