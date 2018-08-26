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| | Катя Гордон высмеяла развод Петросяна и Степаненко рифмой с юмором

Катя Гордон высмеяла развод Петросяна и Степаненко рифмой с юмором

Сегодня, 13:40

Известная журналистка в честь развода юмористов написала сатирический стих, назвав разрыв отношений Петросяна и Степаненко «сюром».

На днях Катя Гордон заявила, что развод Евгения Петросяна и Елены Степаненко – всего лишь пиар. Адвокат заинтриговала общественность, отметив, что уже осенью доказательства фейкового развода всплывут.

Владелица адвокатского бюро продолжила комментировать наболевшую тему и сделала это оригинальным способом. Гордон высмеяла развод Степаненко и Петросяна рифмой с юмором. На странице в соцсети Instagram журналистка поделилась видео, в котором представила сатирическое стихотворение на тему краха брака «смешной» пары страны.

О разладе в семье юмористов стало известно в начале августа. По одной из версий, Степаненко узнала о беременности любовницы мужа Татьяны Брухуновой и подала на развод. Приближенные к артистам рассказали, что супруги не живут вместе уже 15 лет. Юмористы теперь через суд делят нажитое имущество и все никак не договорятся, ведь Елена Степаненко намерена отвоевать у мужа 80% состояния.


Мирослава Донцова
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