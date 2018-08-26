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| | На Мальдивах Тимати рискнул искупаться вместе с акулой

На Мальдивах Тимати рискнул искупаться вместе с акулой

Вчера, 22:40

Популярный рэп-исполнитель любит «пощекотать» себе нервы, принимая участие в различных экстремальных развлечениях. В этот раз во время отпуска он едва не стал обедом для акулы.

На Мальдивах создатель лейбла Black Star Тимати решил не ограничиваться любимым серфингом, попробовав новое развлечение, именуемое шарк-тур. Как становится понятно из названия, заядлым экстремалам предлагают совершить заплыв с акулами.

Певец выложил в свой аккаунт в соцсети Instagram пугающее фото, на котором он запечатлен под водой в специальном костюме и маске рядом с опасной хищницей. В подписи он указал, что подобные туры запретили не из-за атаки на дайверов, а из-за высокого уровня смертности от инфарктов, случающихся при встрече с акулой.

Однако эти предупреждения не остановили Тимати, который все таки погрузился под воду для встречи с хищницей. Поклонники пришли в восторг от смелости продюсера, отличающегося «железными нервами». Некоторые из них предположили, что артист уже «в желудке» акулы, «обалдевшей от такой наглости».


Пойда Анна
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