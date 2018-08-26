Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек договорились, кто займется воспитанием детей после развода

Совместные дети и раздел имущества стали камнем преткновения для актеров.

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек собираются развестись, но долго они не могли достичь соглашения по некоторым вопросам. Сейчас им удалось договориться, кто займется воспитанием детей после расставания и расторжение брака стало возможным. Осталось провести лишь официальную процедуру, и актеры станут свободными. Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек собираются оформить совместную опеку над тремя своими детьми. Поклонники уже раскритиковали это решение. Дело в том, что Бен Аффлек злоупотребляет спиртным. Очевидно это стало одной из причин расторжения брака.

Аффлек даже лечился в клинике для зависимых от вредных привычек. Фанаты не понимают, как Дженнифер Гарнер не боится оставлять детей на папу, который подает им дурной пример. В документах о разводе не указано, сколько времени отпрыски знаменитостей будут находится с отцом и матерью. Супруги сами договорятся об этом. Бен Аффлек третий раз с 2001 года попал в клинику Rehab Family. Это заведение использует передовые методы лечения от зависимостей и помогает человеку избавиться от тяги к спиртному.

Домбровский Сергей