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| | Инсайдер: Леонид Агутин закрутил роман с 25-летней подопечной из «Голоса»

Инсайдер: Леонид Агутин закрутил роман с 25-летней подопечной из «Голоса»

Сегодня, 13:28

Леонид Агутин и Элина Чага не скрывают своих отношений, утверждают инсайдеры. Недавно в Сети появились слухи, что музыкант разводится с Анжеликой Варум после 18 лет брака, теперь появилась информация, что артист завел молодую любовницу.

Неделю назад Анжелика Варум в своем Instagram-аккаунте обнародовала стихотворение о разлуке. Фанаты восприняли его как намек на то, что она расстается с Леонидом Агутиным. Супруги никак не отреагировали на слухи, поэтому поклонники пары посчитали это подтверждением своих подозрений. Теперь же пользователи нашли и причину расставания артистов. По мнению пользователей, ею стала измена Леонида Агутина с подопечной из шоу «Голос» Элиной Чагой. Поклонники пары спросили об этом и у самой девушки: «Говорят, вы увели Агутина из семьи, это правда?», «Стыд и позор мужика чужого уводить», но ответа так и не последовало.

Теперь эту версию подтвердил и инсайдер. Работающий ресторана, в котором Леонид Агутин отмечал 50-летний юбилей, рассказал, что Элина Чага была в числе приглашенных. Она «пела дифирамбы» экс-наставнику и «его музе» Анжелике Варум, но после того, как последняя уехала домой, начала вести себя по-другому. Инсайдер утверждает, что Леонид Агутин закрутил роман с 25-летней подопечной из «Голоса», так как они обнимались и целовались в ресторане, не стесняясь проявлять свои отношения. Также, по данным некоторых СМИ, Леонид Агутин снимает Элине Чаге квартиру в Москве, а в среде шоу-бизнеса давно знают об их романе.


Виктория Озерова
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