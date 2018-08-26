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| | Пелагея во второй раз вышла замуж за Телегина

Пелагея во второй раз вышла замуж за Телегина

Сегодня, 12:49

Повторное бракосочетание состоялась на Мальдивах в кругу влюбленных. Это мероприятие носило частный характер, поэтому пара не приглашала на него гостей.

 

Пелагея и Иван Телегин выбрала для этого мероприятия особый день, годовщину с момента их первой официальной свадебной церемонии. Певица надела новый подвенечный наряд и принесла клятву верности своему возлюбленному.

По словам звезды, церемония, которую на Мальдивах именует «таинством любви», поразила ее своей романтичностью и красотой, возникающими в условиях единения со своим избранником.

Многие поклонники осуждают Пелагею за излишнюю скрытность в вопросах, касающихся личной жизни. Они объясняют это страхом потерять успешного супруга, который моложе исполнительницы на несколько лет.

Кроме того, звезда увела Телегина из семьи, что не добавило ей любви фанатов хоккеиста, пророчащих Пелагеи судьбу «брошенки», которая уже не за горами. Так как недавно журналисты запечатлели спортсмена, целующимся с неизвестной девушкой, тогда как певица предпочла не комментировать ситуацию, а сделать «ход конем», заставив Телегина еще раз принести ей клятву любви.


Пойда Анна
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