Уставшая после моря Наташа Королева ужаснула внешним видом

Знаменитость заставила фанатов переживать о своем здоровье.

Отечественная артистка Наташа Королева в Stories опубликовала короткое видео, которое, скорее всего, было снято перед сном, так как на записи артистка лежала. Из ролика поклонники узнали, что у «зайки Наташи» был тяжелый день, поэтому она сильно устала, даже море не помогло. После этого певица призналась, что обожает море. Однако, самое смешное, что было на видео – это, то, что Королева подставила к лицу ушки, носик и глазки зайца. По словам поклонников, это вышло так мило. Однако своим внешним видом уставшая после моря Наташа Королева ужаснула своих фанатов. Они взволнованно стали интересоваться, а не заболела ли певица, и все ли у нее хорошо. Судя по изнуренной внешности, Наташа Королева переживает не самые лучшие времена - у поклонников создается ощущение, что исполнительница работает на износ. Не исключают они также и то, что знаменитость может быть занята в новом проекте, о котором пока молчит.

До этого Наташа Королева размещала видео, на котором бессовестная чайка прилетела выпрашивать завтрак. Сама артистка говорила, что на утро подъедала вкусные краусаны. Однако сама птица делала вид, что совершенно не заинтересована трапезой.

Анна Котова