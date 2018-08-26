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| | «Опозорится Бузильда!»: Поклонники предсказали финал шоу «Замуж за Бузову»

«Опозорится Бузильда!»: Поклонники предсказали финал шоу «Замуж за Бузову»

Сегодня, 12:38

Пользователи Сети и поклонники Ольги Бузовой попытались предсказать финал нового шоу телеведущей «Замуж за Бузову». Хейтеры заявили, что Бузова снова опозориться и снова будет на всю страну страдать.

В Сети фанаты предложили сразу несколько вариантов, чем же все-таки закончится романтическое шоу «Замуж за Бузову» и найдет ли Ольга любовь на проекте. Одни поклонники утверждают, что Бузова не найдет себе мужчину, поскольку уже влюблена в участника «Дом-2» романа Гриценко. Другие заявили, что Ольга влюбится, но сам мужчина откажется от неё. Также некоторые фолловеры утверждают, что шоу нужно Бузовой ради пиара. В итоге поклонники в Сети не верят в то, что после участия в проекте у певицы появится жених.

«Опозорится Бузильда! Это все ради пиара и денег», «Бузова хочет заполнить собой все и вся. Не найдет она в итоге любовь, ей же лишь бы с экрана не сходить», «Какой смысл шоу, если плачет она по Роме?!», «Смысл смотреть? Бузова вчера сказала, что мужик выбрал деньги, а не её... Уже не интересно», - заявили подписчики Бузовой в Instagram.


Светлана Славянская
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