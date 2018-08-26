Софию Ротару забрали в реанимацию с корпоративной вечеринки в Уфе

Певица почувствовала недомогание во время выступления и ее срочно госпитализировали. Это произошло в 23 часа по местному времени 25 августа.

Софию Ротару забрали в реанимацию уфимской клиники прямо с корпоративной вечеринки, где солистка исполнила свои хиты. Неожиданно певице стало плохо и ей вызывали скорую. Представители Софии Ротару отказываются предоставлять информацию о состоянии артистки. Они подтвердили, что она действительно выступала в Уфе на корпоративном вечере. Вокалистка не планировала проведение концерта в столице Башкортостана. Ротару просто выступила перед небольшой аудиторией.

В уфимской клинике певицу отправили в реанимацию. Врачи отказываются комментировать ее состояние. Сын Софии Ротару тоже не захотел общаться с журналистами на эту тему, заявив, что это не входит в его обязанности. Он посоветовал корреспондентам обратиться за объяснениями к непосредственно к солистке. По сведениям уфимских СМИ, спасать Ротару приехали лучшие медики. Сейчас артистка находится в сознании, но ее здоровье вызывает тревогу у врачей.

Домбровский Сергей