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| | Лицемерие и в старости: Пугачеву заподозрили в лживых чувствах с Галкиным

Лицемерие и в старости: Пугачеву заподозрили в лживых чувствах с Галкиным

Сегодня, 13:21

Поклонники уверены, что Примадонна только изображает любовь с Максимом Галкиным, как когда-то изображала искренние чувства с Филиппом Киркоровым.

 

Любовь Аллы Пугачевой и Максима Галкина с самого начала ставилась общественностью под сомнение. Многие были уверены, что их брак не продержится и года. В последнее время Пугачеву, в частности ее искренность чувств к юмористу, обсуждают все чаще. Преданные фанаты уверяют, что певица и комик по-настоящему любят друг друга. Другие же заподозрили Примадонну в фальшивой любви и лживых чувствах с юмористом. Мнение большинства поклонников сводится к тому, что Алла Борисовна ради популярности начала «игру в любовь» с перспективным и талантливым артистом. Певица знала, что благодаря харизматичному Галкину, прославившемуся в стране, она сможет оставаться такой же популярной персоной, как раньше. По мнению пользователей Сети, любовь с Филиппом Киркоровым была также фейком. Молодые, перспективные, талантливые мужья помогли Алле Борисовне затмить всех остальных личностей шоу-бизнеса. «Престарелая клоунесса просто, то с одним изображала любовь, то детей выдумала в престарелом возрасте! Как в той басне: попрыгунья-стрекоза. Только это уже старая безголосая моль, которая изображает звезду», - высказались фолловеры о лгунье-Алле. Дети Пугачевой – также продуманный ход «великой» певицы, отмечают пользователи. Новая волна популярности «накрыла» артистку после появления на свет двойняшек Лизы и Гарри - «лицемерие и в старости не оставляет».

 

Максиму Галкину так же выгодно играть с Пугачевой в любовь, отмечают общественные комментаторы. Окружая заботой Примадонну, юморист надеется на то, что ему достанется немало от огромного состояния Пугачевой. Деньги и популярность – главное, что беспокоит их обоих, сделали вывод пользователи.


Мирослава Донцова
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