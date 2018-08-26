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| | «Пьяное сборище»: В Сети подозревают, что измены Галкина довели Пугачеву до алкоголизма

«Пьяное сборище»: В Сети подозревают, что измены Галкина довели Пугачеву до алкоголизма

Сегодня, 12:58

Сетевые эксперты пришли к выводу, что у Примадонны появились серьезные проблемы с алкоголем. Многие из них считают, что причиной тому стало поведение ее молодого супруга.

 

В последнее время личная жизнь Аллы Пугачевой и Максима Галкина снова оказалась «у всех на виду». После видео, которое появилось в сторис в Instagram-аккаунте Ларисы Гузеевой, поклонники начали подозревать, что молодой супруг изменяет Примадонне. Более того, фанаты пришли к выводу, что Алла Пугачева «поощряет» такое поведение мужа, так как якобы «слишком старая» и больше не в состоянии удовлетворить супруга. Теперь же сетевые эксперты обнаружили и «последствия» этого: в Сети подозревают, что измены Максима Галкина довели Аллу Пугачеву до алкоголизма. Об этом свидетельствуют последние фото и видео Примадонны. Так пользователи решили, что во время концерта Кристины Орбакайте Алла Пугачева вышла на сцену поддержать ее, находясь в состоянии алкогольного опьянения, а некоторые «разглядели» и другие детали. «Пьяное сборище» - заключили комментаторы.

Некоторые фанаты посчитали, что Пугачевой не следовало уходить со сцены, смена вида деятельности могла ударить по самомнению певицы. Якобы из-за невостребованности Примадонна и пристрастилась к спиртному, пытаясь отвлечься от современной эстрады и осознания того, что ей нет места больше рядом с современными «звездами».

В Instagram-аккаунте Максима Галкина также появилось интересное видео с Лаймой Вайкуле и Аллой Пугачевой «в главных ролях». На кадрах подруги обсудили скандальное заявление о Крыме первой, но поклонники обратили внимание только на одну деталь: «Вообще не смешно. Выпившие старые тётки...Картина маслом», «Маразматички старые. Стареть нужно красиво, а эти пьяные дуры в детство впали», «Обе как подвыпившие тетки, голосок прокуренный, обстановочка как в баре на вокзале». Сетевые эксперты заключили, что у Аллы Пугачевой появились серьезные проблемы с алкоголем, а причиной тому стали измены или «недоизмены» молодого супруга.

Большинство комментаторов отвергли даже саму мысль того, что Алла Пугачева может подвыпившей появиться на публике. По их мнению, Пугачева слишком дорожит репутацией если не перед общественностью, так перед детьми, а потому и не позволила бы себе подобных вольностей. Все дикие предположения об алкоголизме являются выдумкой недоброжелателей, пытающихся осквернить имя легендарной Пугачевой. 


Виктория Озерова
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