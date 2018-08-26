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| | Кто петь-то будет? Фанаты боятся внезапной смерти Аллы Пугачевой

Кто петь-то будет? Фанаты боятся внезапной смерти Аллы Пугачевой

Сегодня, 18:31

Почтенный возраст Примадонны и ее стремление покинуть Россию волнует поклонников. 

 

«Солидный» возраст большинства ярких российских звезд внушает опасения их поклонникам, поскольку с их уходом отечественная эстрада заметно оскудеет. На смену таким «титанам» как София Ротару, Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Ирина Аллегрова и, конечно же, Алла Борисовна приходят новоиспеченные исполнительницы, наподобие Ольги Бузовой, пытающиеся покорить сердца слушателей не талантом, а выставленными напоказ частями тела.

В последнее время Примадонна заметно сдала, так как она все реже начала выходить в свет, и что огорчает сильнее всего, практически перестала радовать фанатов своим сильным и чарующим голосом. Более того, Алла Пугачева задумалась о переезде из России на Кипр, где она уже, по слухам, приобрела просторную виллу, в результате чего стала полноправной гражданкой страны. Вероятно, в планах артистки значится спокойная жизнь в этом райском уголке и воспитание двойняшек Гарри и Лизы.

Совсем неплохая перспектива, если вдуматься, однако поклонники пока еще не готовы расстаться со своим кумиром, заверяя, что кроме Аллы Борисовны слушать просто некого: «Кто петь-то будет?». Хотя некоторые из них причисляют Примадонну к сонму бессмертных, так как беспечно пишут в комментариях, «куда она денется», полагая, исполнительницы не страшны никакие болезни.

Однако это не так, как и все пожилые люди, певица страдает от слабости и других симптомов, надвигающейся старости. Фанатов пугает такая перспектива, они боятся внезапной смерти знаменитости. В силу характера Пугачева не сдается, а борется со старческими заболеваниями и признаками старости, сделав ряд пластических операций, дабы соответствовать молодому мужу.


Пойда Анна
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