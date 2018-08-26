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| | Грудь звезды Playboy внезапно оказалась на животе

Грудь звезды Playboy внезапно оказалась на животе

Сегодня, 12:00

Фотомодель Мария Лиман была по праву призвана самой сексуальной болельщицей ЧМ-2018, однако от поклонников не скрылось, что с грудью девушки происходит что-то не то.

Звезда Playboy получила множество внимания от западных СМИ во время ЧМ-2018 и набрала полумиллионную армию фанатов. Во время футбольного праздника поклонники пристально следили за страницами Марии Лиман в социальных сетях, ведь за каждую победы сборной России девушка обещала снимать с себя вещь. Сама модель отметила, что не стремиться получать какие-либо титулы. Её задача – радовать глаз поклонников, с чем она успешно справляется даже после окончания Чемпионата мира по футболу.

Однако новый снимок в Instagram-аккаунте Марии озадачил поклонников. Из-за неудачно подобранного наряда грудь Лиман внезапно оказалась на животе, полностью испортив впечатление от снимка. Укороченный полосатый топ едва прикрывает соски девушки, а неудачно подобранная юбка с высокой талией визуально уменьшает её торс, делая фигуру непропорциональной. «Конец лета, а у меня все зацвело», - написала модель под фото.


Яна Белова
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