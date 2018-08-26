«Самые любимые женщины»: Егор Крид похвастался семейным фото

На новом фото артист изображен с мамой Марией Булаткиной и сестрой Полиной.

На своей странице в соцсети Instagram певец Егор Крид опубликовал новое семейное фото. Снимком он хотел похвастаться своими самыми любимыми женщинами в его жизни. На карточке изображен сам артист, а также его мама и сестра. В момент съемки семья была счастлива находиться вместе. Пользователи в комментариях оставили слова благодарности за то, что Егор показал свою семью, в отличие от остальных звезд. Дело в том, что многие знаменитости стараются скрывать свою личную жизнь от посторонних.

Помимо этого, поклонники не оставили без своего внимания и женщин, отметив, что члены семьи похожи друг на друга. Также верные фанаты поблагодарили маму Егора Крида за то, что смогла воспитать такого замечательного человека.

Анна Котова