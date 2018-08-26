Сын-фрик актрисы Яковлевой показал жуткие последствия записи альбома

Денис Шальных рассказал подписчикам о травмах, которые он получил во время работы над новым альбомом.

Сын-фрик российской актрисы Елены Яковлевой, шокирующий публику своим внешним видом, в соцсети показал поклонникам жуткие последствия записи альбома. В Instagram-аккаунте музыкант поделился снимком загипсованной кисти и стопы. Денис рассказал, что переломы он получил во время работы над дебютным альбомом. Сын Яковлевой пожаловался фанатам, что от него отвернулся даже кот после того, как он сломал палец на ноге и кисть руки. «Чувствует, что я слаб», - отметил Шальных. Тот самый домашний питомец тоже попал в кадр Дениса. Сын Яковлевой добавил, что готовящийся альбом получится неплохим. Он отметил, что осталось записать 2-3 песни. Как именно Денис получил травму, остается загадкой.

Денис Шальных является участником группы 2odD, которую создал вместе со своим другом Вовой. Что заявить о себе, музыканты сняли эффектный клип в психбольнице. Сын популярной актрисы выделяется нестандартной внешностью – тело молодого парня украшают многочисленные тату, как знак социального протеста, а также жуткие шрамы.

Мирослава Донцова