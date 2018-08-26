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| | Леонардо Ди Каприо пришёл на вечеринку без Камилы Моррроне

Леонардо Ди Каприо пришёл на вечеринку без Камилы Моррроне

Сегодня, 11:01

Прославившийся ролью в «Титанике» актёр отправился на вечеринку со своими друзьями, которые, в отличие от ДиКаприо, пригласили своих подружек.

Сейчас Леонардо ДиКаприо занят съёмками в новом фильме Квентина Тарантино в Голливуде. Но выходные есть даже у популярных актёров. В один из таких дней Леонардо ДиКаприо посетил пляжную вечеринку в Малибу. На встречу актёр пришёл в компании своих коллег – Джейми Фокса и Джерарда Батлера.

Как сообщают папарацци, на вечеринке не было половых ограничений, потому дам сердца также можно было брать с собой. Так поступил Батлер, которого заметили за общением со своей девушкой Морган Браун. Джеймс Фокс также был замечен в компании дамы. Одиноким остался только Леонардо ДиКаприо, который пришёл на вечеринку без своей 21-летней девушки. Падчерица Аль Пачино, Камила Морроне, больше полугода встречается с голливудской звездой, но после жаркого отдыха в Италии о паре перестали появляться новости. Инсайдеры молчат о том, всё ли нормально в отношениях ДиКаприо и Морроне.


Елизавета Трюфель
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