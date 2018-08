Жертва анорексии: Юлия Савичева призналась, что при росте 160 см она весила 38 кг

Давно хотела поднять тему анорексии. Для меня это больная тема в том числе, потому что с 13 лет я перестала нормально питаться. Все началось с того, что кто-то из знакомых сказал глядя на мою фотографию: какие прекрасные щечки! Для ребенка в переходном возрасте такое заявление может быть фатальным, т.к. все воспринимается остро и преувеличено. Тогда я подумала, что меня назвали толстой. Это сейчас я понимаю, что такого в принципе не могло быть, потому что у меня была колоссальная нагрузка в виде школы, танцев и полуторачасовые переезды на метро. Сначала я отказалась от сладкого, потом порции еды стали меньше, а в 15 лет мой день состоял из упаковки йогурта и пакетика сухариков, иногда даже исключительно только фруктов или овощей. При росте 160 см мой вес составлял 38 кг. Я стала одеваться во все черное, чтобы скрыть все лишнее, как мне казалось. Моя мама рыдала, заставляя меня поесть, но к сожалению у нее ничего не получалось. Папа был занят на работе. Конечно у меня начались головокружения, тошнота, хроническая усталость. Но чем больше мне говорили какая я худая, тем больше мне хотелось закрепить, а то и улучшить результат. В 16 началась «Фабрика звезд» и меня это просто спасло. Мне доходчиво объяснили, что нужно есть, иначе не будет никакого проекта. Мысли сместились в сторону творческой и интересной работы. Счастье, что я не загремела в больницу. В наше время многие девушки страдают этим недугом. Все из-за комплексов, каких-либо неудач и просто заморочек в голове. Родные и близкие люди в помощь! Они должны найти подход прежде всего, разобраться в причине проблемы терпеливо и спокойно, без нервов, любя и оберегая. Если это не поможет, то на помощь придут специалисты. Я очень хочу пожелать, чтобы родители внимательно и трепетно относились ко всем переживаниям своего ребенка, слушали и слышали его, но в то же время оставляли личное пространство для него. Знаю, что сказать - одно, сделать - другое. Но в конце концов, такие вещи точно зависят от нас. Вместе мы сможем все!

