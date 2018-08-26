Жертва анорексии: Юлия Савичева призналась, что при росте 160 см она весила 38 кг

Популярная российская певица Юлия Савичева сделал сенсационное заявление, которое шокировало поклонников. Артистка призналась, что страдала от анорексии и совсем отказывалась от пищи.

31-летняя Юлия Савичева в Instagram-блоге решила рассказать фолловерам свою историю, когда буквально стала жертвой анорексии. Артистка призналась, что в переходном возрасте перестала нормально питаться и довела себя до катастрофической худобы. При росте 160 см Савичева весила всего 38 кг, чем пугала родителей. «Моя мама рыдала, заставляя меня поесть, но к сожалению у нее ничего не получалось», - призналась певица.

Поправиться Савичевой помог проект «Фабрика звезд», когда 16-летней девушке поставили условие: чтобы попасть на телешоу, нужно набрать вес. Сейчас певица призывает всей родителей внимательно прислушиваться к своему ребенку, чтобы избежать такой страшной проблемы, как анорексия.

Светлана Славянская