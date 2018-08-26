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| | В Сети рассказали об отвратительном поведении Бузовой после выступления

В Сети рассказали об отвратительном поведении Бузовой после выступления

Сегодня, 10:53

Один из работников заведения, в котором выступала Ольга Бузова, рассказал о том, как на самом деле певица относится к «своим людям».

Автор публикации в социальной сети пожелал остаться анонимным, а также не уточнять место, где проходило мероприятие. Но о поведении Ольги Бузовой он решил рассказать максимально подробно. Автор отмечает, что певица буквально «воротила нос» от всех тех, кто хотел взять у неё автограф или сфотографироваться. Хотя, как утверждают, встреча с фанатами была оплачена и входила в условия выступления.

Сделать снимок со звездой захотели и сами работники заведения, которые получили ответ: «Я сама позову, когда захочу сфотографироваться». Однако желания у Бузовой после так и не появилось. При этом автор отмечает, что поведение Ольги было отвратительным на протяжении всего вечера, а к окружающим она относилась с презрением.

Пользователи Сети не увидели ничего странного в таком поведении исполнительницы. А основной причиной, почему Ольга позволяет себе подобное, называют отношение фанатов, которые буквально боготворят певицу. Пользователи уверены, что единственной мерой, которую можно применить к Бузовой, должен быть отказ от посещения её концертов.


Соломон Эспи
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